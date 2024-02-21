سقوط عشرات القتلى في قصف الاحتلال لمناطق بجنوب غزة

قتل وجرح عشرات المواطنين، الليلة، في استهداف للطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" مقتل 8 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

كما استهدف القصف الجوي أرضًا زراعية في حي السلام شرق رفح، بالتزامن مع تحليقه المكثف في سماء محافظة رفح.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قتل 6 فلسطينيين وجرح آخرون، بعد أن استهدفت الدبابات المتوغلة منطقة المواصي، لترتفع حصيلة القتلى في المنطقة جراء الغارات المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت قتيلين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، بالتنسيق ومرافقة فريق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا"، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.

وأصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، وجرى نقلهما إلى مركز العودة الطبي.

وارتفع عدد القتلى في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع إلى 34 قتيلا، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلية المتواصلة منذ صباح الثلاثاء.