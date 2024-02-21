الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مباراة جديدة بالكونفدرالية، بمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل 25 فبراير، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

مشوار الزمالك فى الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية2024

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.