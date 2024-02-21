الاستقرار علي اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الجزائر

أستقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم علي اسم المدير الفني الأوفر حظا لخلافة جمال بلماضي الفترة المقبلة، في مهمة تدريب منتخب الجزائر.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن عن إقالة جمال بلماضي من منصبه بعد توديع المنتخب لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالنسخة الأخيرة.

وكشفت تقارير في الساعات الأخيرة عن التوصل لاتفاق من قبل المسؤولين بالاتحاد الجزائري لكرة القدم مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.



وكانت العديد من التقارير الصحفية الجزائرية قد أكدت أن، وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سافر إلى سويسرا لحسم الاتفاق مع بيتكوفيتش على تدريب المنتخب.

وأشارت التقارير إلى أن، الاتحاد الجزائري سيضع شرطان في عقد بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر هما، التأهل لكأس العالم 2026، والوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتولى بيتكوفيتش مهمة تدريب العديد من الفرق وعلى رأسها، لوجاتو ويونج بويز وسيون ولاتسيو ومنتخب سويسرا، وكانت آخر محطاته التدريبية مع بوردو الفرنسي الذي رحل عنه في فبراير 2022 الماضي ولا زال بدون ناد.