رئيس جهاز مينة العبور يتابع أعمال شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية

تفقد اليوم المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، أعمال التشغيل الدائم لشبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية بعد تشغيل المحطة للتاكد من نسب التصرفات ولوحات التحكم والتوزيع واستمرارية تشغيلها بكامل الطاقة دون انقطاع والاستفادة منها الاستفادة القصوي اثناء اوقات الذروة.

وافاد رئيس الجهاز ان الهدف من انشاء المشروع هو تدعيم البنية التحتية للمدينة، والقضاء علي ظاهرة تسرب داخل بدرومات المنازل بالمناطق المنخفضة و الاكثر تضررا بالمدينة من اجل بنية تحتية اقوي، وحفاظا علي الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة، ولتحقيق التنمية المستدامة للمدينة.

ومتابعة مستمرة لمشروعات الصرف، ومشروعات تخفيض المنسوب التي الجاري تنفيذها، وكذلك التي تم الانتهاء منها ومن بين تلك المشروعات مشروع (تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف) لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضررا بالحى السابع وربطها بمحطة الرفع رقم (٦)، على تصرف ٩٠لتر/ثانية و رافع ٢٥متر.