ميدو يكشف أزمة حسام عبد المجيد.. وطارق حامد نموذج للتطور

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أزمة حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن طارق حامد لاعب الأبيض السابق نموذج للتطور.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "حسام عبد المجيد مدافع جيد، ولكن جسده يحتوي على كمية كبيرة من المياة، ويحتاج لعمل كبير من الجهاز الفني والبدني من أجل تطويره خاصًة وأنه يتمتع بطول جسماني رائع".

وأكمل: "طارق حامد لاعب متميز، عمل على تطوير نفسه وقوته الجسمانية، كما أنه تعامل مع طبيب تغذية، وتحول للاعب أخر له تأثير كبير داخل أرض الملعب".

وأتم: "الزمالك تعاقد مع لاعبين جيدين ولكن هناك مراكز كان لابد من تدعيمها قبل انتهائ الميركاتو الماضي، وعلى الأقل كان لابد من ضم مدافع وظهير أيسر ورأس حربة".