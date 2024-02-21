التموين: نتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها مخزون من السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، بالإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الإنتاج، يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك تزاحم حدث على أحد الشوادر أو المعارض في القليوبية بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية، أو انتهاء هذه السلع من المعارض، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

سعر طن السكر وصل لـ800 دولار

ولفت مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن سعر طن السكر وصل لـ800 دولار، ورغم ذلك تقوم وزارة التموين ببيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن يحملون بطاقات التموين، وكل مواطن يحصل شهريًا على ما قيمته بـ50 جنيه، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيه ودعم في الخبز يصل لـ150 جنيه.

وأشار إلى أن وزارة التموين قامت بإعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيه، وتم إتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45 ، وهذا هو السعر في السوق الحر ، ولكن الدولة ملتزمة بتوفير سكر التموين ، والسكر في المبادرة بـ27 جنيه.

ولفت إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 280 لـ300 ألف طن سكر شهريًا، ورغم توفير كميات مضاعفة للسكر، حدث تكالب على شراء السكر، وهذا بسبب وجود أكثر من سعر للسكر، خاصة مع ارتفاعه في السوق العالمي، مما أدى لعزوف القطاع الخاص عن استيراد السكر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 و300 طن ولكافة الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يوميا، مشيرة إلى إقامة 13 معرض على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتي تتراوح بين 15 إلى 25٪.

وأوضح خلال جولة على معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين ، أنه تسيير 8 سيارات سلعية متنقله سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلي أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بكافة المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

أشار حماد إلى أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو و طرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن ، مشيراً الي أن المحافظة لديها أيضاً لديها 1350 بقال تمويني و 630 منفذ جمعيتي و 2115 مخبز بلدي مدعم و 9 مستودعات .

وأشار إلى أن عدد الارغفة المنتجة يوما بالمخابز تصل من 15 إلى 18 مليون رغيف يومياً ، إضافة إلى إنتاج 1100 طن دقيق يوميا بالمستودعات، لافتاً إلي أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع و مطحنين قطاع خاص ، و 224 مستودع بوتاجاز و 151 محطة وقود .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى إقامة معارض أهلا رمضان علي بحد ادني 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها .

واشار الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

ولفت الوزير إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تقوم بتوفير "شنطة رمضان" لعدد 6 إلى 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيه.