إنبي يدعم لاعب الكرة الخماسية بعد تعرضه لحادث آليم

تعرض شريف العقاد، لاعب فريق الكرة الخماسية لنادي إنبي لحادث سير آليم خلال الساعات القليلة الماضية.



وتقدم مجلس إدارة إنبى وجميع العاملين بالنادي البترولي بخالص الدعوات الصادقة للاعب فريق الكرة الخماسية بالنادى والشركة.

وتمنى الجميع في نادي إنبي بالشفاء العاجل وخروجه لأهله ومحبيه سالمًا بعد تعرضه لحادث اَليم .

في سياق متصل، نجح فريق إنبي مواليد 2008، في تحقيق الانتصار على نظيره القناة بنتيجة 3/0، في دوري الجمهورية للناشئين، في المباراة التي جاءت قوية وكبيرة.

وأحرز أهداف الفريق البترولي الثلاثة الثلاثي؛ محمد سعيد، وأنس رشدي، ويوسف تامر، في المواجهة التي شهدت تألق الثلاثي بعدما ساهموا في فوز الفريق البترولي بالمباراة.

ونجح إنبي في دعم قطاع الناشئين بنادي، حيث يرغب مجلس الإدارة في إخراج عناصر مميزة لتكون مواهب تخدم المنتخب المصري والكرة المصرية في المستقبل القريب.