الشافعي: إغلاق ستاد الإسماعيلية 4 أيام للصيانة

أوضح المهندس محمد الشافعي مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية أنه سيتم اغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل إستعادة بريقه مجددا.



ويستعد الفريق للقاء الجونة الاثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وتابع في تصريحات للموقع الرسمي : سيتم إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد وظهر ذلك جليا في مواجهة الزمالك الأخيرة”.

واستكمل الشافعي :”انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة اثر بشكل سلبي على أرض الملعب ،وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية”.

وأتم حديثه :”المهندس نصر أبوالحسن رئيس مجلس الإدارة قرر تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة”.