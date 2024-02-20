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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشافعي: إغلاق ستاد الإسماعيلية 4 أيام للصيانة

ستاد الاسماعيلية
ستاد الاسماعيلية

أوضح المهندس محمد الشافعي مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية أنه سيتم اغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل إستعادة بريقه مجددا.

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ويستعد الفريق للقاء الجونة الاثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.
وتابع في تصريحات للموقع الرسمي : سيتم إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد وظهر ذلك جليا في مواجهة الزمالك الأخيرة”.
واستكمل الشافعي :”انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة اثر بشكل سلبي على أرض الملعب ،وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية”.
وأتم حديثه :”المهندس نصر أبوالحسن رئيس مجلس الإدارة قرر تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة”.

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