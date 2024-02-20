حسيب يؤكد جاهزية الإسماعيلي لمواجهة الأهلي بدوري الجمهورية

تحدث محمد حسيب المدير الفني لفريق الإسماعيلي مواليد 2007 عن استعدادات فريقه لقمة الأهلي بدوري الجمهورية وهدفه هذا الموسم.

وقال حسيب في تصريحات للموقع الرسمي :”الجميع في أعلى درجات التركيز قبل مواجهة الأهلي خاصة أن مثل تلك المباريات دائما ما تسهم في ظهور نجوم جدد”.

وأضاف :”نجحنا في الصعود للمرحلة الثانية من دوري الجمهورية ضمن العشر الأوائل ،لكن واجهنا سوء توفيق في المباراتين السابقتين أمام الزمالك و طلائع الجيش”.

وتابع :”قطاع الناشئين يقوم على هدف أساسي وهو تصعيد لاعبين واعدين للفريق الأول إضافة لتكوين شخصية للاعبين بحيث يكونوا قادرين على تمثيل قميص الدراويش في المنافسات الرسمية “.

واستكمل تصريحاته :”توليت تدريب فريق 2003 من قبل وساهمت في تطوير قدرات عمر الساعي و إياد العسقلاني حيث اصحبوا لاعبين على مستوى عالٍ”.

واختتم مدرب شباب الدراويش :”أود أن أشيد بتجربة كابتن إيهاب جلال مع الفريق الأول واعتماده على ناشئين مميزين يسهموا في إعادة الفريق لمكانته الطبيعية بشكل تدريجي ،واتمنى استمراره في الاعتماد على اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل مشرق للكرة المصرية”.