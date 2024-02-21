الكشف على 650 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت التابعة لبنها

أعلن د. حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٦٥٠ حالة، بالاضافة إلى عمل ٢٣٥ نظارة بالمجان، كما تم تحويل ٧٠ حالة لإجراء العمليات الجراحية، بالاضافة إلى توفير العلاج لجميع المترددين بالمجان.

وتضمنت أعمال القافلة الخدمات التالية قياس الابصار وعمل النظارات والكشف علي البالغبن والأطفال والتأهيل البصري ، وعلاج أمراض الشبكية ، وفحص قاع العين ، وتشخيص حالات المباه البيضاء والزرقاء وقصر وطول النظر، بالاضافة إلى تشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية، والتهابات العين.

هذا وقد توجه وكيل الوزارة لجميع القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع جميعة صناع الخير للتنمية.