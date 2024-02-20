جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة ال13 اليوم

أسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز المصري على نظيره بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.

حيث أقيم اليوم الثلاثاء، 3 مباريات قوية في ختام الجولة، وفاز فريق المصري البورسعيدي نظيره بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، بدوري نايل.

كما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة فريقي الداخلية وفاركو التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام.

وتعادل فريق الداخلية مع نظيره سيراميكا كليوباتر بهدف لكل فريق في الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.



ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 13



1-إنبي 23 نقطة

2- زد 21.

3- بيراميدز 21.

4- المصري البورسعيدي 20.

5- الاتحاد السكندري 19.

6- طلائع الجيش 18.

7- سموحة 18.

8- الجونة 15.

9- سيراميكا كليوباترا 15.

10- الأهلي 14.

11- مودرن فيوتشر 14.

12- بلدية المحلة 13.

13- الزمالك 12.

14- الإسماعيلي 12

15- البنك الاهلي 11.

16- المقاولون العرب 8.

17- الداخلية 8.

18- فاركو 6 نقاط.