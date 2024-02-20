مخاطر الإدمان وتنمية مهارات الأطفال بثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، أنشطة ثقافية ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوار ثقافي بعنوان مخاطر الإدمان..قامت امال السيد عسران مدير الموقع في حضور أكثر من مجموعة من رواد البيت..وتناولت خلال الحوار التعريف بالإدمان بمعناه الشائع ومسالبه الصحية وآثاره السلبية على صحة الفرد وسلامة المجتمع وأستعانت في إجراء الحوار بوسائط مصورة .كذلك تناولت أنواع الإدمان الأخرى كإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وإدمان الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة..ثم أجرت نقاشا وعصفا ذهنيا حول طريقة تناول الأعمال السينمائية لظاهرة الإدمان وأثرها على الجمهور.

بينما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد ورشه حكي مع الاطفال عن تنميه القدرات المهاريه والابتكاريه لطلاب المدارس

حيث تحدثت د.عبير عن المهاره وكيفيه قضاء وقت الفراغ واهميه التخطيط الصحيح لتنفيذ المهاره والابتكار.