خلوا عندكم دم.. أحمد موسى يهاجم منتقدي مصر بسبب معبر رفح (فيديو)

هاجم الإعلامي أحمد موسى، مجلس الأمن بعد رفضه وقف إطلاق النار في غزة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لإسرائيل.



وقال أحمد موسى، خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،مساء اليوم الثلاثاء: "هما الأمريكان فوق البشر.. هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. هي إسرائيل إيه فوق البشر.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب..وأمريكا تتحكم في العالم، وعايزة إسرائيل تفضل في العالم، العالم ضد أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل دولة منبوذة، مفيش حد عاوز تطبيع معهم ولا علاقة، أمريكا عايزة إيه من العالم".

ما فعلته مصر لم تفعله دولا أخرى

وأكد أحمد موسى أن ما فعلته مصر لم تفعله دولا أخرى، قائلا:" بيتظاهروا أمام السفارات المصرية، ليه هو حد عمل اللى عملته مصر.. أن مصر، أدخلت 102 ألف طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة.

وتابع أحمد موسى: " اختشوا على دمكم.. محدش يزايد على مصر، المساعدات بتدخل من رفح، والمعبر مفتوح على مدار الساعة.. ليه مصر واجعاكم أوي.. إحنا بنراعي ربنا.. والرئيس بيراعي ربنا والله.. وللي بتعمله مصر محدش يعمله".