أحمد موسى: حفل الليالي السعودية المصرية حقق نجاحا باهرا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان سعيدا بوجوده في حفل الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى أن الحفل حقق نجاحا باهرا.

وأبدى أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، سعادته بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، انطلاق الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

ليلة مبهجة تجسد مصر والمملكة

وتابع أحمد موسى: "كانت ليلة مبهجة تجسد مصر والمملكة، والحفل المقبل سيكون في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن نجوم مصر التقوا في أولى الليالي المصرية السعودية في الأوبرا.



تستعد دار الأوبرا، لانطلاق لأولى حفلات الليالي السعودية المصرية، يوم الأحد المقبل، وذلك تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة من النجوم، الذين لديهم شعبية كبرى سواء في مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يحيي الحفل كلا من : "الكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس، ‏والفنانة شيرين في القاهرة".

ويأتي ذلك الحفل بالتنسيق بين المستشار تركي آل الشيخ، ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، لإطلاق أولى الحفلات السعودية المصرية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 18فبراير باستخدام أحدث تقنيات الصوت والصورة، ويشارك في الحفل كبار النجوم السعوديين والمصريين.