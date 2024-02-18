إريكسون تكشف عن فرص أعمال الجيل الخامس لمقدمي خدمات الاتصالات

يركز منشور جديد من تقرير التنقل من إريكسون على تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس ويحدد أربع مجالات فرص يتعامل معها مزودو خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم لدفع نمو الأعمال.

هذا المنشور المسمى بـ"مراجعة الأعمال 2024"، وهو الإصدار التجاري الخاص الثاني من تقرير التنقل من إريكسون، ويتحدث عن تطور مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) أو استهدافهم لتطوير عروض الخدمات ومعالجة فرص الإيرادات الجديدة وتحويل أعمالهم.

يُظهر المنشور أن مقدمي خدمات الاتصالات حول العالم يستكشفون أو يقدمون حاليًا الخدمات والنماذج عبر المجالات الأربعة إلى السوق بمستويات مختلفة من المشاركة والنضج.

المجالات الأربعة هي:

1. النطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB): إصدار متفوق وأكثر كفاءة من النطاق العريض المتنقل من الجيل الرابع

2. فرص الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) والشبكات اللاسلكية الواسعة (WAN): تستهدف هذه الفرص قطاعات النطاق العريض السكنية والمؤسسات التي تقدم مجموعات قيمة لمقدمي الخدمات الذين يتمتعون بمتوسط إيرادات أعلى لكل مستخدم (ARPU) مقارنة بخدمات النطاق العريض المتنقلة التقليدية.

3. فرص حلول الاتصال المتمايزة: مثل الشبكة الخاصة أو الاستفادة من إمكانات تقطيع الشبكة لشبكات الجيل الخامس العامة المستقلة (SA) لتقديم خدمة متميزة للمستهلكين أو المؤسسات.

4. تحفيز الابتكار ونمو النظام البيئي: توفر الشبكات القابلة للبرمجة (واجهات برمجة تطبيقات الشبكة) إمكانية الوصول إلى فرص القيمة الجديدة، مما يسمح لمطوري التطبيقات بالابتكار على نطاق واسع.

قال فريدريك ييجدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في إريكسون: “لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة تقنية الجيل الخامس القيمة، ولكنها لا تزال في المراحل الأولى. إذا نظرنا إلى السابق، يمكننا أن نرى كيف أدى نشر تقنية الجيل الرابع، جنبا إلى جنب مع النظام البيئي العالمي للأجهزة، إلى إرساء الأساس لاقتصاد التطبيقات، مما أدى إلى تمكين أعمال النطاق العريض المتنقلة اليوم. وستكون الاستفادة من القدرات المتطورة لشبكات الجيل الخامس لإنشاء مجموعات قيمة جديدة أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات للوصول إلى نمو مربح."

حتى الآن، تم إطلاق حوالي 290 شبكة الجيل الخامس تجاريًا، منها أكثر من 40 شبكة تقدم خدمات تعتمد على تقنية الجيل الخامس المستقلة الأكثر تقدمًا. وكما ورد في تقرير التنقل من إريكسون الصادر في نوفمبر 2023، فقد تجاوزت اشتراكات الجيل الخامس العالمية 1.6 مليار، وهو ما يمثل 18 بالمائة من جميع اشتراكات الهاتف المحمول.

بالإضافة إلى الإمكانات التجارية للنطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB)لمقدمي الخدمات الاتصالات، يوثق المنشور النجاح المتزايد للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) كوسيلة لتسهيل وصول النطاق العريض إلى المنزل في أسواق مثل الولايات المتحدة.

ويتناول المنشور أيضًا الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه تقنية الجيل الخامس في تسريع إنتاجية الصناعة. أفادت دراسة حالة لوجيستية أن الجيل الخامس أدى الى تحسن بنسبة 20 بالمائة في الإنتاجية وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 15 بالمائة مقارنة بشبكة Wi-Fi.

يتم الآن نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة على نطاق واسع لبرامج الرقمنة التي تتبعها الشركات. يُظهر استطلاع أجرته إريكسون للشبكات الخاصة عبر 15 دولة و10 صناعات أن حالات الاستخدام المبكر الرئيسية هي العمال المتصلين والمعدات المستقلة وأجهزة الاستشعار.

يوثق المنشور أيضًا كيفية تعامل مقدمي خدمات الاتصالات مع إمكانات واجهات برمجة تطبيقات الشبكة والشبكات القابلة للبرمجة في استراتيجيات نمو أعمالهم.

يتضمن المنشور سبع مقالات تغطي الأفكار الرئيسية حول مختلف مجالات فرص الأعمال الجديدة لتقنية الجيل الخامس.

