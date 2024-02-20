محافظ دمياط تستقبل وفد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء محمد السجلابى رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناول اللقاء مناقشة خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدنى وذلك بالتعاون بين الجهاز والمحافظة، و تحديد آليات التنسيق بين الجانبين لتنظيم ورش عمل وندوات بمشاركة الجمعيات الأهلية والجامعات خلال يومى ٤ و ٥ مارس القادم ، لاستهداف عدد أكبر من الفئات بالمجتمع للتوعية بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعريف بمبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية وأيضًا المحافظ الإلكترونية والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول وأيضًا التكنولوجيا المتطورة والامن السيبراني. حيث أكدت عوض حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاطلاق المبادرة معربة عن اعتزازها باختيار محافظة دمياط لتصبح كأول محافظة يتم تنفيذ بها تلك الخطة ، مؤكدة أنه سيتم إتاحة كافة الامكانيات المطلوبة للتنفيذ و ذلك للمساهمة فى تحقيق الأهداف الرامية من إطلاق هذه الندوات لتعزيز الوعى بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وذلك فى إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمى ضمن أهداف مصر للتنمية المستدامة.

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