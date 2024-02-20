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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية.. لن تصدق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية، بإطلالة ذهبية أنيقة وملامح ناعمة، لفتت الأنظار بجمالها وصوتها الذي لا يقاومه جمهورها.

شيرين عبد الوهاب تتألق بفستان ذهبي في حفل ليالي سعودية مصرية

قدمت شيرين عبد الوهاب الفقرة الثالثة والأخيرة من الحفل الذي شارك فيه النجوم محمد منير وماجد المهندس والموسيقار عمر خيرت، وتألقت بفستان ساحر باللون الذهبي من تصميم زهير مراد، فكان طويلًا وبأكمام فضفاضة، مع أساور في نهايته، وتميز بفتحة من الأمام والخلف على شكل V ودرابيه من منطقة الوسط أبرز نحافتها، وبلغ سعر الفستان إلى 206 ألف جنيه مصري.

 

وتزينت شيرين عبد الوهاب بمجوهرات رقيقة مرصعة بالألماس، ضمت أقراط طويلة تتدلى من الأذني وسلسلة رفيعة مع خاتم في اليد اليمنى.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت شيرين عبد الوهاب تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بصبغ شعرها باللون الأحمر الداكن، وتركته يتدلى على أحد الجانبين وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

 

ووضعت شيرين مكياجًا يعتمدت على درجات اللون الكشمير، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير الفاتح.

 

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