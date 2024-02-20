تنظيف وتعقيم المساجد بقرى ومراكز كفر الشيخ

إستعدادًا لشهر رمضان الكريم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود مديرية الأوقاف بكفرالشيخ، فى عمليات تنظيف وتعقيم المساجد بقرى ومراكز المحافظة، إستعدادًا لشهر رمضان الكريم، يأتى ذلك في إطار خدمة بيوت الله "عز وجل" وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه إستعدادًا لشهر رمضان الكريم 1445هـ/ 2024م، وذلك ضمن إطلاق وزارة الأوقاف حملة نظافة موسعة لجميع مساجد الجمهورية.

من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيونى، أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعى، وأن الأمر فى بيوت الله "عز وجل" أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".