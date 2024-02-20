الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

والدة المعارض الروسي نافالني تطالب بالإفراج الفوري عن جثته

نافالني
نافالني

 

طالبت ليودميلا نافالنايا، والدة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، بالإفراج عن جثته فورًا وإعادتها إلى العائلة بعد أن قيل لها إن المسؤولين الروس سيحتجزونه لمدة أسبوعين على الأقل، ليتم التحقيق في سبب وفاته في السجن.

txt

بولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية مقتل نافالني

txt

نائب رئيس الوزراء الإيطالي: الأمر متروك للقضاة لتوضيح قضية نافالني

وفي مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء على منصة "إكس"، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، خاطبت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة بالروسية: "دعني أخيرًا أرى ابني، سلّموا جثة أليكسي حتى أتمكن من دفنه بشكل لائق".

وأعلن مسؤولون روس الجمعة أن نافالني (47 عاما) توفي في سجن شديد الحراسة في البلاد بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

وقال أحد مساعدي نافالني يوم أمس الاثنين إن المحققين أبلغوا والدته ومحاميه بأنهم لن يسلموهم الجثة.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، إن "الجثة ستخضع لنوع ما من الفحص لمدة 14 يوما أخرى".

وقال مسؤولون روس إن نافالني شعر بتوعك بعد المشي وفقد وعيه، وأضافوا أن سيارة إسعاف وطاقمها حاولوا إعادة إنعاشه لكن الجهود باءت بالفشل.

مواد متعلقة

بولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية مقتل نافالني

نائب رئيس الوزراء الإيطالي: الأمر متروك للقضاة لتوضيح قضية نافالني

جوتيريش يدعو لتحقيق شفاف في وفاة المعارض الروسي نافالني

بريطانيا تستدعي ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالني

وقفات احتجاجية أمام سفارات روسيا في دول أوروبا تنديدا بقتل نافالني

أول تعليق من بايدن بعد وفاة أليكسي نافالني

سبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني (شاهد)

زوجة نافالني: "لا أعرف ما إذا كنت سأصدق الأخبار"

الجريدة الورقية