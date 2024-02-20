نائب رئيس الوزراء الإيطالي: الأمر متروك للقضاة لتوضيح قضية نافالني

قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك للقضاة والأطباء لتحديد سبب وفاة زعيم المعارضة الروسية (أليكسي نافالني) أثناء احتجازه.

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، فإن يوليا نافالنايا أرملة نافالني ألقت باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وفاة زوجها، وتعهدت بمواصلة معركتها، كما حمل الزعماء الغربيون بوتين مسؤولية ما حدث.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قال:"إن نافالني قُتل بعد سنوات من الاضطهاد الظالم".

وتابع سالفيني:" أتفهم موقف زوجة نافالني، والتوضيح مطلوب، لكن الأمر متروك للأطباء، والقضاة هم من يفعلون ذلك، وليس نحن".

وفي سياق متصل كسر دونالد ترامب، صمته بشأن وفاة أليكسي نافالني، في بيان تجنّب فيه انتقاد الكرملين، مع اعتباره أن وفاة زعيم المعارضة الروسية المفاجئ هو مؤشر على "تدهور" الولايات المتحدة.

وتوفي نافالني في ظروف لم تتضح ملابساتها عن 47 عاما في سجن قطبي، الأسبوع الماضي، مما شكّل صدمة للمعارضة الروسية ودفع كبار المسؤولين الغربيين إلى تحميل الرئيس فلاديمير بوتين والسلطات في موسكو مسؤولية وفاته.

إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يعد الأوفر حظا للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر الرئاسية، التزم الصمت حيال المسألة في مواجهة انتقادات متزايدة له، إلى أن أتى على ذكر الحادثة في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، الإثنين، ركّز فيه على ما وصفها أميركا التي "تتدهور

وقال على موقعه "تروث سوشيال" إن "الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك بشكل أكبر ما يحدث في بلدنا.. إنه تدهور بطيء وثابت مع سياسيين ومدعين وقضاة فاسدين من اليسار المتطرف يقودوننا نحو الدمار".

كما ندد ترامب بما قال إنها "حدود مفتوحة وانتخابات مزورة وقرارات غير عادلة بشكل صارخ في المحاكم" في الولايات المتحدة، التي قال إنها "أمة في حالة تدهور".