بولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية مقتل نافالني

استدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي في وارسو سيرجي أندرييف، على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها "تدعو السلطات الروسية إلى تحمل المسؤولية عن وفاة أليكسي نافالني وإجراء تحقيق كامل وشفاف لتحديد ظروف وسبب وفاته".

وفي نفس السياق، قالت سلوفينيا، اليوم، إنها استدعت المبعوث الروسي إلى الوزارة في ليوبليانا، وحثت موسكو على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وقالت فرنسا وفنلندا وألمانيا وليتوانيا وإسبانيا والسويد وهولندا، الاثنين، إنها استدعت دبلوماسيين من السفارات الروسية.

وألقت العديد من الدول الغربية بالإجماع اللوم على السلطات الروسية في وفاة نافالني، زعيم المعارضة الروسية المسجون الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما في سجن ناء في القطب الشمالي.

وفي سياق متصل قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن الأمر متروك للقضاة والأطباء لتحديد سبب وفاة زعيم المعارضة الروسية (أليكسي نافالني) أثناء احتجازه.

وبحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، فإن يوليا نافالنايا أرملة نافالني ألقت باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وفاة زوجها، وتعهدت بمواصلة معركتها، كما حمل الزعماء الغربيون بوتين مسؤولية ما حدث.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قال:"إن نافالني قُتل بعد سنوات من الاضطهاد الظالم".

وتابع سالفيني:" أتفهم موقف زوجة نافالني، والتوضيح مطلوب، لكن الأمر متروك للأطباء، والقضاة هم من يفعلون ذلك، وليس نحن".