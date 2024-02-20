مباحثات أردنية بريطانية بشأن تعزيز التعاون الثنائي حول المناخ

التقى وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، فيليب هول؛ لبحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وسبل رفع التعاون في كافة المجالات ذات الشأن البيئي، ودعم المبادرة الأردنية لمترابطة المناخ - اللاجئين، والتي حازت على دعم 58 دولة واعتدمت كأحد الحلول لإعلان السلام والتعافي في مؤتمر الأطرافCOP-28.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، طبقًا لبيان وزارة البيئة الأردنية، سبل رفع الدعم البريطاني لمشاريع التكيف في الأردن، وبخاصة قطاع المياه الذي يعتبر أولى الأولويات الوطنية الأردنية، والعمل على رفع التنسيق والتعاون لغايات الدعم الفني والمالي الدولي المتعلق بالمشاريع المستجيبة للمناخ في القطاعات المختلفة (طاقة /نقل/مياه/زراعة/صحة) وغيرها، وبما يخدم البيئة والتنمية تحقيقًا لرؤية التحديث الاقتصادي.