الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات أردنية بريطانية بشأن تعزيز التعاون الثنائي حول المناخ

معاوية الردايدة
معاوية الردايدة

 

التقى وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، فيليب هول؛ لبحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وسبل رفع التعاون في كافة المجالات ذات الشأن البيئي، ودعم المبادرة الأردنية لمترابطة المناخ - اللاجئين، والتي حازت على دعم 58 دولة واعتدمت كأحد الحلول لإعلان السلام والتعافي في مؤتمر الأطرافCOP-28.

txt

الأردن: استمرار عدوان إسرائيل على غزة فى رمضان يضاعف فرص التصعيد الإقليمي

txt

الرئيس السيسي يعزي ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، طبقًا لبيان وزارة البيئة الأردنية، سبل رفع الدعم البريطاني لمشاريع التكيف في الأردن، وبخاصة قطاع المياه الذي يعتبر أولى الأولويات الوطنية الأردنية، والعمل على رفع التنسيق والتعاون لغايات الدعم الفني والمالي الدولي المتعلق بالمشاريع المستجيبة للمناخ في القطاعات المختلفة (طاقة /نقل/مياه/زراعة/صحة) وغيرها، وبما يخدم البيئة والتنمية تحقيقًا لرؤية التحديث الاقتصادي. 

مواد متعلقة

الأردن: استمرار عدوان إسرائيل على غزة فى رمضان يضاعف فرص التصعيد الإقليمي

الرئيس السيسي يعزي ملك الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

ملك الأردن: لا بد من وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

شبانة: نجم الأردن يدخل دائرة اهتمام الأهلي

الجريدة الورقية