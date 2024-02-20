أولى جلسات معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه عام.. غدًا

تعقد محكمة الجيزة، غدا الأربعاء، أولى جلسات معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

أولى جلسات معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه عام بتهمة نشر أخبار كاذبة ..غدًا

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجيزة حكما بالحبس لمدة سنة غيابيا ضد الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

حبس محمد رمضان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وقال المحامي أحمد الجندي دفاع الفنان محمد رمضان، إن القرار الصادر حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة أكتوبر، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا.

قرار جديد في واقعة استيلاء عاطلين على 329 ألف جنيه من صاحب مكتب أدوية بـ كرداسة

كما قررت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة اتهام عاطلين بالنصب والاحتيال على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية بالجيزة.

وكان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز؛ أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية").

وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.