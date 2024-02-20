قرار جديد في واقعة سرقة صاحب مكتب أدوية بـ كرداسة

قررت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة اتهام عاطلين بالنصب والاحتيال على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية بالجيزة.

قرار جديد في واقعة استيلاء عاطلين على 329 ألف جنيه من صاحب مكتب أدوية بـ كرداسة

وكان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز؛ أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية").

وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

أدلى المتهمون باعترافاتهما أمام النيابة ؛ في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة تحت الإنشاء مملوكة لـ الفنانة ميرهان حسين في منطقة المقطم ، وقال المتهمان عاملا سيراميك، طلبا منها الحصول على باقي مستحقاتهما، لكن والد الفنانة ميرهان حسين رفض بحجة أنهما لم ينفذا باقي الشغل، ولذلك خططا لسرقة الشقة.

أضاف أحد المتهمين أنهما خططا لسرقة حقيبة شنطة الفنانة «ميرهان حسين» كونهما يعرفان أنه بداخلها مبلغ مالى، ذلك انتقاما من والدها لرفضه دفع باقي مستحقاتهما، وفرا هاربين، واعترفا بأنهما باعا المسروقات لعميل سيئ النية، كان يعرف أنهما استوليا على أشياء دون وجه حق.

تفاصيل القبض على المتهمين بـ سرقة الفنانة ميرهان حسين

اكتشفت الفنانة ميرهان حسين سرقة حقيبة كانت تحوي مشغولات ذهبية، وعلى الفور أبلغت الشرطة التي ضبطت المتهمين عقب هروبهما واعترفا بأنهما باعا المسروقات لعميل.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة المقطم من والد الفنانة ميرهان حسين بتعرض شقة نجلته الفنانة ميرهان حسين للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لمعاينة الشقة، وتم فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام احتياطيًا عقب إعادة المسروقات للمجني عليها.