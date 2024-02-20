كلام فى الهوا

الثلاثاء 20/فبراير/2024 - 08:50 م 2/20/2024 8:50:18 PM

رواية الإخوة كارامازوف، للكاتب الروسى «دوستويفسكى» هى الرواية التى أخذوا منها قصة فيلم «الإخوة الأعداء» فكرة الرواية والفيلم تقوم على «عدم استطاعة بطل الرواية أن يتفهم كيف بمقدور المرء أن يحب القريبين منه فى الوقت الذى يكون فى مقدوره أن يحب البعيدين عنه» بدأ أبطال القصة فى البحث عن السبب، هل هذا راجع إلى الخصال السيئة للناس، وأعطى مثل لذلك وقالوا نفرض مثلاً أن هناك شخصا آخر يعانى من الألم المبرح، فهل هناك شخص آخر مهما كانت درجة قرابته معرفة مقدار هذا الألم، ويتابع بطل الرواية كلامه.. حكى لى أن هناك كثيرا من الجرائم ترتكب خوفاً من الانتفاضة الشعبية الشاملة، لذلك نجد من يحرق القرى ويقتل الناس ويعتدى على النساء والأطفال ويستمرون فى سجن الكثير منهم، ويقترفون شتى أنواع الفظائع التى لا يمكن حتى تصورها، ويستمر بطل القصة فى الحكى ليقول الناس تتكلم عن الوحشية، ولكن هذه الوحشية التى نشاهدها لا يمكن لأى وحش أن يكون بهذه القسوة كالإنسان الذى يتفنن فى قسوته، فهؤلاء الذين أصبحت تسليتهم القتل، فلا شك أن الإنسان هو الذى خلق الشيطان، فهذا واقع حالنا الآن، ونحن لا نحرك ساكناً وننتظر دورنا.

لم نقصد أحدا!!

