ع الطاير

الثلاثاء 20/فبراير/2024 - 08:48 م 2/20/2024 8:48:51 PM

بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم تستعد شركات المحمول الأربع بمفاجآت كثيرة وتتسابق فى إبهار الناس بخدمات وعروض خاصة، وطبعا هناك اهتمام كبير جدا فى هذا الشهر المبارك باستعراض العضلات من جانب الشركات والاستعانة بكبار نجوم الفن والكرة، والغريب فى الأمر أن السباق بين الشركات يكون فيمن حقق الإعلان الخاص بها أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب وليس على شاشة التليفزيون رغم عرضه قبل المسلسلات وخلالها وبعدها، وأيضاً قبل وأثناء حلقات رامز جلال، المهم أن الشركات الأربع تسابق الزمن للحاق بليلة الرؤية وخطف الأضواء بصرف النظر عن الاوفرات أو العروض التى تقدمها للناس، ولأن شركة اتصالات من اى أند &E دائمآ ما تقدم الجديد المبهر ولا تنتظر المناسبات لتقديم أفضل الخدمات والعروض للناس، فقد فاجأت السوق المصرية بمفاجأة مذهلة وهى تقديم عرض حصرى لعملاء خط ايميرالد لأول مرة فى مصر يتيح لعملاء هذا الخط حجز أى فندق فى أى مكان فى العالم بالجنيه المصرى، صدق أو لا تصدق، والحقيقة أن هذا العرض وتلك الخدمة المتميزة تأتى نتيجة تعاون اتصالات من & E مع مؤسسة السياحة الدولية فى المملكة المتحدة GTO.

وكما يقول المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لاتصالات، إن الشركة تقدم تجربة غير مسبوقة لعملاء «إيميرالد» وتمكينهم من الاستمتاع بجودة الخدمات وسبل مختلفة من أنماط الحياة التى تقدم لعملاء GTO الدولية السياحية والترفيهية فى جميع أنحاء العالم، مع فرصة السداد بالجنيه المصرى بالسعر الرسمى بما فى ذلك خدمة عملاء محترفة ومدربة تدريبًا عاليًا، والتى تضمن تجربة سفر مريحة واستثنائية على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية الدفع بالعملة المحلية بالسعر الرسمى، لأى فندق حول العالم، حيث تكون اتصالات EMERALD وGTO الكيان الوحيد الذى يقبل الدفع بالعملة المحلية بالسعر الرسمى لحجوزات الفنادق حول العالم، مما يسهل على العملاء المصريين السفر براحة تامة ودون أى قيود، حيث تتيح ذلك الشراكة مع مؤسسة السياحة الدولية GTO، والحقيقة أن اتصالات من & E تضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا لتقديم تجارب فريدة ومميزة لهم، وفى مقدمتهم عملاء EMERALD المميزين، والتى تعد من أرقى الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها، وهذه الشراكة هى مثال حى على ذلك.

حيث يتيح نظام اتصالات EMERALD عددا من الخدمات والمزايا المذهلة التى تجعل تجربة السفر والعمل للعملاء لا تضاهى، كما يوفر نظام EMERALD جميع الخدمات التى تلبى احتياجات جميع الأفراد والشركات ورجال الأعمال، ما يعكس رؤية الشركة التوسعية الطموحة، واستراتيجيتها المستقبلية تحت مظلة الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة الأم & والتى نجحت فى تحقيق الريادة عالميا فى مجال الاستثمار التكنولوجي.

