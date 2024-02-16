أول تعليق من بايدن بعد وفاة أليكسي نافالني

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، علي وفاة أليكسي نافالني، قائلًا:"أنا لست مندهشا وغاضبا من الأخبار".

وأضاف بايدن، أن وقف بشجاعة في وجه عنف نظام بوتين، الذي سجن بسببه وسمم، ولم يوقفه أي من ذلك.

وأشاد بايدن بشجاعة نافالني، قائلا إنه كان بإمكانه العيش في الخارج في المنفى بعد تسميمه في عام 2020 - لكنه لم يفعل.

لقد كان الكثير من الأشياء التي لم يكن بوتين - لقد كان شجاعا ومتفانيا واعتقد أن روسيا للجميع هي روسيا "تستحق القتال من أجلها".

ويضيف بايدن: «لا تخطئوا: بوتين مسؤول عن وفاة نافالني».

اختتم الرئيس بايدن، تصريحاته في البيت الأبيض، والتي ألقى فيها باللوم على فلاديمير بوتين في وفاة أليكسي نافالني وأدان دونالد ترامب والجمهوريين المعارضين لمساعدات أوكرانيا.

وفي تصريحات مقتضبة، استغل بايدن وفاة نافالني المبلغ عنها لدعوة الجمهوريين إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، محذرا إياهم من أن "التاريخ يراقب" - وهو امتناع شائع من الرئيس الأمريكي.

وقال «ان الفشل في دعم اوكرانيا فى هذه اللحظة الحرجة لن ينسى ا». علينا أن نساعد الآن".

بالإضافة إلى ذلك ، استهدف بايدن أيضا بشكل مباشر منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 ، دونالد ترامب ، الذي أثار مؤخرا غضب الديمقراطيين وحلفاء الولايات المتحدة في الناتو بقوله إنه "سيشجع روسيا على مهاجمة أي عضو في الناتو يفشل في دفع فواتيره كجزء من التحالف العسكري الغربي".

وقال بايدن: "هذا شيء شائن أن يقوله الرئيس". "لا أستطيع أن أفهم."

مرة أخرى، أصبح ولع ترامب المتصور ببوتين نقطة نقاش شائعة بين منتقدي الرئيس السابق.

وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة الأمريكية تدرس فرض عقوبات إضافية أو عواقب أخرى لمعاقبة روسيا إذا تم تأكيد وفاة نافالني، لم يقدم بايدن الكثير من التفاصيل.

وقال: "نحن ننظر في عدد كامل من الخيارات". "هذا كل ما سأقوله الآن."