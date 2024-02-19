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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: تصريحات الغرب حول وفاة "نافالني" لا يمكن أن تلحق الضرر ببوتين

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف :"إن تصريحات المسؤولين الغربيين حول وفاة ألكسي نافالني لا يمكن أن تلحق الضرر بالرئيس فلاديمير ببوتين، ولكنها لا تليق بمن يصدرها".

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وأضاف بيسكوف: "الكرملين يعتبر أنه من غير المسموح الإدلاء بتصريحات فظة بشكل علني حتى يتم إعلان نتائج التحقيق في وفاة نافالني".

وتابع: التحقيق في وفاة ألكسي نافالني يجري تنفيذه وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الروسية".

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت مؤخرا وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني في محبسة المشدد، بينما حملت شخصيات سياسية غربية السلطات الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي.

وفي سياق متصل أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 21 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم /الاثنين/ - "أن الجيش الروسي نفذ 21 هجومًا وأطلق 88 قذيفة مستخدمًا قذائف الهاون والمدفعية والرشاشات والدبابات والطائرات بدون طيار، من بين ذلك 16 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأضاف المسؤول الأوكراني، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، مع ذلك، قصفت القوات الروسية مناطق سكنية في المستوطنات في المنطقة والبنية التحتية للميناء في خيرسون.

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