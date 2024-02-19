وفاة نافالني تفتح النار على بوتين.. ومسئول أمريكي: "روسيا راعية الإرهاب"

طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بعد وفاة المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني بشكل مفاجئ في سجنه.

وقال غراهام خلال لقائه على شبكة CBS الأميركية "عندما عاد نافالني إلى روسيا كان عليه أن يعلم أنه سيقتل على يد بوتين، وقد قُتل على يد بوتين".

وأضاف "كان نافالني واحدًا من أشجع الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.

وتابع "لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، دعونا نجعل روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأميركي دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني، إن التشريع الذي يضيف روسيا إلى القائمة سوف يصدر في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

واستكمل: "قال الرئيس جو بايدن لفلاديمير بوتين، إذا حدث شيء لنافالني، فسوف تدفع الثمن، وأنا اتفق مع الرئيس بايدن، الثمن الذي يجب أن يدفعوه هو جعل روسيا دولة راعية للإرهاب".

وكانت إدارة السجون الفيدرالية الروسية قد أعلنت وفاة نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سجن شديد الحراسة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية في روسيا يوم الجمعة.