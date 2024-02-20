فلسطين: مواقف الكويت تبعث على الفخر ودعمها يفوق كل دعم

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بدور ومواقف الكويت المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي.

وخلال حضوره حفل سفارة الكويت لدى هولندا بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والذكرى الـ33 ليوم التحرير، قال المالكي إن دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مميز ويتفوق على كافة أشكال الدعوم، بحكم ما يربط القيادتين الكويتية والفلسطينية والشعبين الشقيقين من علاقات قوية وتاريخية.



وأضاف أن المواقف المشرفة التي عبرت عنها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً عبر عقود طويلة لدعم القضية الفلسطينية تبعث على الفخر، ونحن فخورون دائماً بالعلاقة المميزة التي تجمعنا.



وتبنت الكويت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهجاً صارماً إزاء الاحتلال الإسرائيلي، كما أطلقت حملات لدعم الشعب الفلسطيني، وكثفت جهودها لحشد الدعم الدولي لصالح وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة ومحاسبة الاحتلال.

وأطلقت الكويت جسراً جوياً لإيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية إلى قطاع غزة، كما اتخذت إجراءات قانونية لتجريم التطبيع وتصدرت مشهد المقاطعة للشركات التي تقدم دعماً لدولة الاحتلال.