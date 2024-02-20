الخارجية الروسية: منتدى"من أجل حرية الأمم" يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء أن المشاركين في منتدى موسكو الدولي "من أجل حرية الأمم" لمؤيدي النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، الذي أصبح الآن محرومًا فعليًا من حقه في الاستقلال على الرغم من قرارات الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "المنتدى يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المحروم فعليًا من حقه في تقرير مصيره والاستقلال والسيادة والسلام التي تضمنها لهم قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد البيان على "أن المؤيدين أكدوا على اهتمام المجتمع الدولي بـالعلاقة السببية التي لا تنفصم بين جرائم الاستعمار والاستعمار الجديد واستمرار تزايد عدم المساواة في العالم الحديث، فضلا عن مشاكل الفقر والجوع في الدول النامية.

يُذكر أن المنتدى قد بدأ بمبادرة من حزب روسيا الاتحادية، وانعقد خلال يومي 15 و16 فبراير الجاري في موسكو، وحضره ممثلون عن أكثر من 50 دولة، من ضمنهم دول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.