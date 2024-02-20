انطلاق فعاليات دورى الشهيد باستاد شباب فارسكور

انطلقت فعاليات دورى الشهيد باستاد شباب فارسكور التابع لمحافظة دمياط في النسخة الاولي من دور المجموعات وقد اشترك فيها عدد 4 فرق حيث ان المباراة الأولى بين فريق الشهيد محمد المنير وفريق الشهيد رامى زيدان وانتهت المباراة الاولي بفوز الشهيد محمد المنير الأول بضربات الجزاء بنتيجة (4/2)كما اقيمت المباراة الثانية بين فريق الشهيد إسماعيل فهمي و فريق الشهيد محمد طارق ابو الفرح وانتهت المباراة بفوز الشهيد محمد طارق ابو الفرح بنتيجة ( 3/2) وتم توزيع الجوائز على الفائزين وسوف يتم تنفيذ النهائى اليوم الثلاثاء بين فريقى الشهيد محمد المنير و الشهيد محمد طارق ابو الفرح والجدير بالذكر ان النشاط طبقا لخطة النشاط الرياضي بالمركز عن شهر فبراير للعام المالي 2023/224 يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وتوجيهات دالكتور وليد الشاذلي مدير المديرية .



واشار الشاذلي ان مركز شباب مدينه فارسكور نفذ مبادرة علمنى حرفة لأعضاء مركز الشباب لليوم الخامس و الاخير علي التوالي حيث اختتمت الدورات التدريبية لاعمال التريكو تحت عنوان علمني حرفة للمرحلة السنية من سن 18 عاما وحتي سن 35 عاما فتيات وسيدات.



حيث قامت المتدربات المشاركات بعمل بعض قطع التريكو اليدوية بحضور مديرة فرع فارسكور و مسئول الشباب بالفرع .حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تولي اهتماماً بالغاً بالتدريب المهني والحرفي وإعداد الشباب لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد على أهمية إقامة مشروعات صغيرة لإيجاد فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع علي المجتمع



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