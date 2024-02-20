أسماء الجمال تتقدم بطلب إحاطة حول تأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى
تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لكلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، محافظ الجيزة، وزير التنمية المحلية ، وزير الري، بخصوص.
قرية غمازة الكبرى
تأهيل مخر السيل بقرية غمازة الكبرى غير مؤهل ومعرض للانهيار ، وذلك نتيجة الاندفاعات المتزايدة للمياه بعد الانقطاعات في المحاجر المخزن بها كميات كبيرة من المياه.
واضافت الجمال قدقس طلبها وكذلك الفتحات الغير قانونية في ترعة كوم أمبو ، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة مما يعرض أهالي قرية غمازة الكبرى والقرى المجاورة لها للخطر.