القبض على عصابة تزوير العملات الأجنبية فى الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــي شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالي عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في نشاطهما الإجرامي (جهاز حاسب آلي "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.