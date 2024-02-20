الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات للأجور بمنطقة اليورو

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-2-2024، في وقت يخيم فيه التعزيز المحتمل لتسويات الأجور في منطقة اليورو على رهانات الخفض المبكر لأسعار الفائدة، فيما فشل قرار الصين بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري في إحداث انطباع جيد في الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة سجل المؤشر أعلى مستوياته في أكثر من عامين. وسينصب تركيز السوق على بيانات الأجور التي تم التفاوض عليها في منطقة اليورو في الربع الرابع بعد أن حدد البنك المركزي الأوروبي تسويات الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكن البدء في خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم الموارد الأساسية 1.8 بالمئة وسط تراجع أسعار النحاس على خلفية قوة الدولار، في حين قام المتداولون بتقييم آفاق الطلب في الصين بعد أن فشل خفض سعر فائدة الرهن العقاري للمستهلكين في رفع المعنويات.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم إير ليكيد 6.2 بالمئة إلى قمة ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الغازات الصناعية الفرنسية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للعام بأكمله وقالت إنها وصلت بالفعل إلى هامش الربح المستهدف لعام 2025.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال ساعتين. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 36369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12603 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 7704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 10696 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 6728 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وايه كابيتال القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والتعمير والاستشارات الهندسية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والأهلي للتنمية والاستثمار، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وجدوى للتنمية الصناعية.