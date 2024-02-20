الأمن يضبط 17 بلطجيا خلال حملات مكبرة بالمحافظات

وسعت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (52) متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.



تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف لغز تغيب شاب يدعي كريم محمد، 27 سنة، مقيم باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ،عقب ذهابة لعمله بمدينة بني سويف وانقطع تواصله مع أسرته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

جهود مكثفة لكشف لغز تغيب تاجر في ظروف غامضة بالقليوبية



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من أهلية الشاب كريم محمد، 27 مقيم باسوس دائرة المركز منذ اكثر من شهر ولم تعلم أهليته أي معلومات عنه.

وأفادت الأسرة، بأن "كريم" انقطع اتصاله مع اسرته منذ شهر يناير الماضى، حيث ذهب لعمله في التجارة في بنى سويف ومناطق بالصعيد، ومنذ ذلك الحين اغلق هاتفه المحمول ولم تعلم الأسرة شيئًا عنه.

وحرر محضر بالواقعة وتم نشر صورة المتغيب لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه.

مصرع ربة منزل في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر



وفي سياق اخر ،لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام ، وتحويلها إلى مستشفى بنها العام، وتم ضبط التوك توك وقائده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السائق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ح ج م" 48 سنة ربة منزل ، ومقيمة بمساكن شبين القناطر جثة هامدة إثر حادث توك توك، وتم تحويلها إلى مستشفى بنها العام، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة صدمها توك توك أثناء سيرها بالشارع وسقطت على الأرض مصابة بنزيف في المخ، وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها وتم ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وصرحت نيابة مركز شبين القناطر بدفن الجثة.