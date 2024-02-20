كلوب يكشف موقف أليسون بيكر وجوتا من خوض مواجهة لوتون تاون

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، موقف الثنائي أليسون بيكر، حارس المرمى وجوتا من خوض مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام لوتون تاون، حيث قال: "بيكر لديه إصابة عضلية، لكني لست متأكدًا من الوقت الذي سيغيب عنه، بينما جوتا تعرض لإصابة بالركبة ومستبعد عن المباريات القادمة".

فيما أضاف المدرب الألماني تصريحاته بخصوص مدة غياب جوتا، فقال: "نتحدث عن غياب فترة طويلة قد تصل لبضعة أشهر وليس أسابيع فقط".

وأكمل: "لا أستطيع تحديد جدول زمني معيّن لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك وهم مصابين. سيعود جوتا بعد أشهر".

وأوضح المدرب الألماني أن جونز تعرض لإصابة بالأربطة والعظم، وهو مستبعد من مباراة الغد، فيما سوبوسلاي وأرنولد في طريقهما للعودة لكن ليس للتدريبات الجماعية بعد لذلك مستبعدان عن مباراة الغد.

وأردف: "باقي اللاعبين يعانون من مشاكل عضلية طفيفة، ونحن نتابع يوم بيوم، كما قلت بعد مباراة برينتفورد، طالما لدينا 11 لاعبًا سنقاتل وهذه فكرتنا".

وأكد: "بعد كل هذه الإصابات الآن فعلينا التعامل معها بدون أعذار، سنذهب بقوة، هناك آلاف الطُرق للفوز في المباريات وعليك إيجاد واحدة فقط".

واختتم كلوب تصريحاته: "سنلعب على أرضنا وهناك يمكننا خلق تلك الديناميكية والإنسجام حيث يتفوّق اللاعبين على أنفسهم ويكونون أفضل نسخة ممكنة، هذا ما سنفعله".