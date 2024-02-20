وسعت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (363) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (413) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (177,233 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (38,160 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,653 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,310 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,300 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,425كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 1,043كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (436 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 265 جرام).عدد (8247) قرص مخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.



القبض على 413 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافلظات

وسعت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (363) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (413) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (177,233 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (38,160 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,653 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,310 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,300 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,425كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 1,043كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (436 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 265 جرام).عدد (8247) قرص مخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.



وفي سياق منفصل تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف لغز تغيب شاب يدعي كريم محمد، 27 سنة، مقيم باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ،عقب ذهابة لعمله بمدينة بني سويف وانقطع تواصله مع أسرته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

جهود مكثفة لكشف لغز تغيب تاجر في ظروف غامضة بالقليوبية



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من أهلية الشاب كريم محمد، 27 مقيم باسوس دائرة المركز منذ اكثر من شهر ولم تعلم أهليته أي معلومات عنه.

وأفادت الأسرة، بأن "كريم" انقطع اتصاله مع اسرته منذ شهر يناير الماضى، حيث ذهب لعمله في التجارة في بنى سويف ومناطق بالصعيد، ومنذ ذلك الحين اغلق هاتفه المحمول ولم تعلم الأسرة شيئًا عنه.

وحرر محضر بالواقعة وتم نشر صورة المتغيب لكشف ملابسات الواقعة والعثور عليه.

مصرع ربة منزل في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر



وفي سياق اخر ،لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام ، وتحويلها إلى مستشفى بنها العام، وتم ضبط التوك توك وقائده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السائق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ح ج م" 48 سنة ربة منزل ، ومقيمة بمساكن شبين القناطر جثة هامدة إثر حادث توك توك، وتم تحويلها إلى مستشفى بنها العام، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة صدمها توك توك أثناء سيرها بالشارع وسقطت على الأرض مصابة بنزيف في المخ، وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها وتم ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وصرحت نيابة مركز شبين القناطر بدفن الجثة.