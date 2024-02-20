مهرجان تعليمي ترفيهي لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية

أقامت إحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد في محافظة الجيزة مهرجان تعليمي ترفيهي ضخم، يعد الأول من نوعه لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب.

وانعقد المهرجان من خلال دعوة أولياء الأمور للمرحلة الابتدائية للمشاركة بصحبة أبنائهم في 15 محطة تعليمية بهدف تعزيز مهارات تعليم اللغة الإنجليزية ودمج جميع أهداف المواد.

وتعد هذه أحدث طرق التعليم الحديث للطلاب تحت عنوان “القصص القديمة" مستعينة بأشهر قصص الأطفال مثل: سندريلا، سونت وايت، والأقزام السبعة وذات الرداء الأحمر.

أسهل طريقة لاتقان اللغة الإنجليزية

وحرص القائمون على المهرجان على الاستعانة بهذا النهج تحت شعار ”كان ياما كان” حيث تعد الطريقة الأسهل والأقرب للأطفال في هذه الفئة العمرية لتعليم واتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة بجانب دمج عدد من المناهج الدراسية مثل العلوم والرسم و اللغة العربية.

ويهدف هذا المهرجان التعليمي الترفيهي إلى خدمة المهارات الأساسية للتعليم الدولي مهارات البحث، التفكير، الأداء الصوتي، التمثيل وتم التنسيق لتحقيق تلك الأهداف من منظور كل مادة يدرسها الطلاب لتجعله يوم مميز يخدم كل المهارات التعليمية للتعليم الدولي.

وقال أبو بكر عمر مؤسس مارفل: "نسعى لتقديم محتوى ترفيهي للطلاب ولكن هادفاً لأن الانجليزية هي لغة العالم وباتت جميع مجالات العمل تتطلب اتقان اللغة الإنجليزية".

وتابع قائلا: "فنحن في هذه المرحلة نؤهل طلاب منذ الصغر على أن يصبحوا قادة المستقبل في مصر وأن يصبح لدينا جيل يتقن بجانب التكنولوجيا لغة قوية ومطلوبة في العالم أجمع وفي مصر أيضا مع الحفاظ على الهوية المصرية والقومية والحرص على تعليمهم اللغة العربية بأحدث تقنيات التعليم الحديث”.