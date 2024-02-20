"الطالب الجامعى والتسويق الإلكتروني وفكر ريادة الاعمال" ندوة بتربية سوهاج

فى اطار التعاون المثمر بين الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة فى المجع الاعلامى بسوهاج وجامعة سوهاج العريقة صرحت ايمان امام ان الندوة التى اقيمت اليوم بكلية التربية جامعة سوهاج بهدف نشر الوعى بأهمية معرفة الطالب الجامعى مجال التسويق الإلكتروني ونشر فكر ريادة الاعمال ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات حملة دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصرى التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة ودكتور احمد يحيي رئيس قطاع الاعلام الداخلى والتى تتفذها مراكز النيل للاعلام على مستوى الجمهورية حيث تهدف الحملة الحث على العمل والانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأه والشباب والاستغلال الامثل للموارد المتاحة وفى سياق متصل الندوة برعاية كريمة من الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة وحاضر فيها د خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشؤون البيئه وتشريف كوكبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية د عبد الباسط دياب و دعماد صومائيل ود عبدالعاطى حلقان واكد نائب رئيس الجامعة د خالد عبد اللطيف عمران ان مصر تعرف الصناعة والانتاج منذ مطلع التاريخ حيث جاء فى النقوش على جدران المعابد ان المصريون الاواىل استخرجو المعادن كالذهب والنحاس وصنعو الحلى وصنعو الالات الزراعية وصهرو المعادن وعصرو الزيوت وصنعو الفلك اما فى العصر الحديث ازدهرت صناعة المنسوجات وصناعة السكر ومضارب الارز والصناعات الحربية والصناعات الكيماوية والتاريخ المعاصر اسس طلعت حرب عن طريق بنك مصر قاعدة من الشركات التى اصبحت عماد الاقتصاد المصرى فيما بعد ورفعت شعار صنع فى مصر ورفع شعار ابمصرى للمصرى ونجح هذا الشعار فى حماية المنتجات المصرية واستمر تطور الصنلعة على مر العصور حيث تعد الصناعة عصب التنمية الاقتصادية وخاصة الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات الببترولية والتعدينيةوصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذاىية من هنا نستخلص ان الصياعة فى مصر قديمة ومتاصلة وان اصابتها كبوة تتاثر ولا تموت لذا لابد من ترسيخ اهمية الصناعة وريادة الاعمال فى ذهن الشباب لان لا سبيل لنا الا العمل والانتاج لان من ملك قوته ملك حريته ولابد للشاب من استثمار طاقته فى صقل مهاراته من خلال الاستغلال الامثل لمهاراته والتدريب على الاساليب الحديثة والمتطورة التى تتواكب والتطور السريع الذى يشهده العالم و على راسها التسويق الالكترونى وفهم متطلبات السوق وثقافة المستهلك والتخطيط الجيد وادارة الوقت والتدريب واكتساب الخبرات والتعرف على آليات السوق وما تحتاجه والتركيز عليه والابداع والتجديد حتى نسستعد للمستقبل بأدوات العصر و متطلباته ونجذب استثمارات واعدة وننمى الصادرات المصرية ونحد من الواردات ولن يأتى ذلك الا بارادة شابة واعدة تتطلع لمستقبل مشرق وتحجز لنفسها مكان فى مصاف الدول المتقدمة

اعد اللقاء ونفذه ايمان على امام