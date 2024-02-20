الحكومة المصرية تُحارب جشع التجار.. عقوبات مغلظة وضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة

تواجه الحكومة ارتفاع أسعار السلع بضخ كميات كبيرة عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، وتأتي في إطار مواجهة جشع التجار.

وتحاول الحكومة فرض عقوبات مغلظة على محتكري السلع، حيث وافق البرلمان على تغيظ العقوبة لتصل إلى 3مليون جنيه، فيما قرر وزارة التموين وضع أسعار السلع على كل عبوة بداية من مارس المقبل أي بعد أيام قبل دخول شهر رمضان المبارك، لتلبية المواطنين كل الاحتياجات.

ضخ سلع غذائية

ومن جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ سلع غذائية تتراوح بين 200 و300 طن ولكافة الأصناف بمعارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط يوميا، مشيرة إلى إقامة 13 معرض على مستوى المحافظة بالتعاون الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، إنه يتم التنسيق مع مديري إدارات التموين علي مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات والتي تتراوح بين 15 إلى 25٪.

وأوضح خلال جولة على معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين ، أنه تسيير 8 سيارات سلعية متنقله سعة الواحدة 1.5 طن، مشيراً إلي أنه يتم ضخ من 75 - 80 طن سكر يومياً بكافة المعارض وكميات كبيرة من الأرز والمكرونة.

أشار حماد إلى أنه تم توفير 8 ذبائح سودانية بسعر 250 جنيهاً للكيلو و طرحها في منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، فضلاً عن كيلو الدواجن البرازيلي والمحلية بسعر 100 جنيه.

في سياق متصل كشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 1.1 مليون بطاقة يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن ، مشيراً الي أن المحافظة لديها أيضاً لديها 1350 بقال تمويني و 630 منفذ جمعيتي و 2115 مخبز بلدي مدعم و 9 مستودعات .

وأشار إلى أن عدد الارغفة المنتجة يوما بالمخابز تصل من 15 إلى 18 مليون رغيف يومياً ، إضافة إلى إنتاج 1100 طن دقيق يوميا بالمستودعات، لافتاً إلي أن المحافظة بها 4 مطاحن قطاع و مطحنين قطاع خاص ، و 224 مستودع بوتاجاز و 151 محطة وقود .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى إقامة معارض أهلا رمضان علي بحد ادني 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها .

واشار الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

ولفت الوزير إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تقوم بتوفير "شنطة رمضان" لعدد 6 إلى 10 أصناف، فضلاً عن طرح كوبونات سلعية بقيم تترواح بين 100 و500 جنيه.