عاجل
بعد نشر المقاومة مشهد قنص الضابط الإسرائيلي جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعدام 1247 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

 

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر يناير الماضى ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع ، وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية .

 

وأضاف ، أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص ، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

من جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ، أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1247 كيلو أغذية مختلفة ، و222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 17 طن و290 كيلو أغذية مختلفة ، للإشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة ، إلى استخراج 1433شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

الجريدة الورقية