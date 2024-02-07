إعدام 1247 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر يناير الماضى ، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع ، وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 456 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 430 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية .

وأضاف ، أنه تم ضبط 39 منشأة بدون ترخيص ، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ، أنه تم سحب 346 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 1247 كيلو أغذية مختلفة ، و222 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 17 طن و290 كيلو أغذية مختلفة ، للإشتباه في الصلاحية والمواصفات، بالإضافة ، إلى استخراج 1433شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.