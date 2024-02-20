هبوط أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

هبطت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بشكل طفيف فى منتصف التعاملات ، اليوم الثلاثاء 20 فبراير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3585 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 20 فبراير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3585 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4097 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3072 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2390 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28680 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 20 فبراير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.