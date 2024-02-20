لقى شخصان حتفهما وتعرض 3 آخرون للاصابة ، فى حادثى تصادم بمحور الضبعة ومطروح اليوم الثلاثاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثين.

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا على محور الضبعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة وتبين بالفحص والمعاينة مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتي نقل أعلى محور الضبعة، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ورفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 3 أخرون في حادث تصادم بطريق إسكندرية مطروح

كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية - مطروح الساحلى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وأجهزة الأمن الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة دفع رباعي وقع قرب مدينة الضبعة على طريق “إسكندرية -مطروح” الساحلي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتحرير المحضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

براءة مصطفى كامل من اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

كما براءت محكمة جنح اقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الفنان مصطفي كامل، من اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق.

ودفع محامي مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ببطلان الاتهامات المنسوبة إلى موكلة وتحريات المباحث حول الواقعة.