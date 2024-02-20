برأت محكمة جنح اقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الفنان مصطفي كامل، من اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق.

ودفع محامي مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ببطلان الاتهامات المنسوبة إلى موكلة وتحريات المباحث حول الواقعة.

الاقتصادية تقضي .. ببراءة مصطفى كامل من اتهامه بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

كما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بائع أنابيب وخراط بالسجن لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة مخدرات للاتجار فيها وسلاح أبيض للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية رقم 15337 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 3746 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "وائل م ر ت" 40 عاما، بائع أنابيب، ونجل شقيقه "تامر ع م ر ت" 20 عاما، خراط، مقيمان بكفر الزقازيق البحري، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 18 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.