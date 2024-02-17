فريق جامعة عين شمس يحرز الميدالية الذهبية في سباق فردي خفيف

شارك منتخب الأرجوميتر جامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين بالجامعة الأمريكية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والإشراف الاداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة، وكريم أحمد مشرف منتخب الارجوميتر.

أسماء طلاب جامعة عين شمس الفائزون

وحقق الطالب حسن أيمن كمال في جامعة عين شمس المركز الأول جامعات وحصل علي الميدالية الذهبية جامعات في سباق فردي خفيف الوزن 1000متر كما حقق الطالب مصطفي كامل المركز الخامس جامعات في سباق فردي 500متر وايضا الطالبة/ رنا نصر المركز الرابع جامعات في سباق فردي طالبات 1000 متر

وحقق الطالب يوسف محمود المركز الثامن جامعات فردي طلبه 1000 متر.

وحققت الطالبة رانا حازم في جامعة عين شمس المركز الثامن جامعات فردي طالبات 500 متر ، حققت الطالبة رنا نصر ، رانا حازم ، مصطفي كامل ، يوسف محمود المركز السادس سباق 2000 متر تتابع مختلط

وحققت الطالبة رنا نصر، ورانا حازم ، ويوسف محمود ، ومصطفي كامل، ويوسف محمود، وحسن أيمن من جامعة عين شمس المركز الخامس جامعات في سباق 6000 متر تتابع مختلط.