ندوة عن "الوعي السياحي" بكلية الالسن بالفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن فى جامعة الفيوم ، الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالكلية حول "الوعي السياحي". تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد غيث الأستاذ بكلية السياحة ورئيس فريق الوعي السياحي بالكلية، والدكتور محمد فتحي المدرس بكلية السياحة وعضو فريق الوعي السياحي، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

أكدت الدكتورة نجلاء سعد أهمية مبادرة الوعي السياحي لطلاب كلية الألسن وأفراد المجتمع المحلي، للحفاظ على المقومات الطبيعية والأثرية لمصر بصفة عامة والفيوم بصفة خاصة، ودعت الطلاب لزيارة أبرز المعالم السياحية بمحافظة الفيوم التي تتميز بتراثها ومقوماتها السياحية المتنوعة عبر حقب زمنية مختلفة.

وأشارت الدكتورة أمل إبراهيم إلى ضرورة ربط الطلاب بمتطلبات سوق العمل من خلال الحصول على الدراسات اللازمة لتأهيلهم للعمل بمجال السياحة.

وأوضحت أن طلاب كلية الألسن لديهم ميزات تنافسية كبيرة في هذا المجال، حيث يمكنهم التحدث بأكثر من لغة الأمر الذي يمكنهم من التواصل مع السائحين من جنسيات مختلفة.

وتحدث الدكتور أحمد غيث عن المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها محافظة الفيوم وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وتنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع المحلي خاصة طلاب الجامعة، لأنهم سفراء لبلدهم في المستقبل القريب.

ودعا الطلاب لإتقان اللغات ودراسة التاريخ بشكل جيد، ليكونوا قادرين على إيصال المعلومات بشكل سليم ومبسط.

وأشار الدكتور محمد فتحي إلى أهمية السياحة كونها أحد أهم مصادر الحصول على العملات الاجنبية للدولة، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الآثار من اللمس أو الكتابة عليها، أو إحداث أي تلفيات بها، وكذلك حمايتها من آثار التغيرات المناخية الراهنة.

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