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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو بالبرلمان الأوروبي: يجب تنفيذ ضغوط على إسرائيل

مارك بوتنجا، عضو
مارك بوتنجا، عضو البرلمان الأوروبي

أكد مارك بوتنجا، عضو البرلمان الأوروبي، أنه يجب تنفيذ ضغوط على إسرائيل لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية والتزام القوانين الدولية، موضحًا أنه يجب وقف دعم إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي تواطأ مع إسرائيل

ونوه "بوتنجا"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاتحاد الأوروبي تواطأ مع إسرائيل على مدار الشهر الماضي لتنفيذ جرائمها في قطاع غزة، موضحًا أنه على الدول الداعمة أن تعي أن إسرائيل تنفذ جرائم في قطاع غزة، مشددًا على أنها لا تقف مع كيان يقتل في الأطفال والنساء.

 

وأشار "بوتنجا"، إلي أن يجب وضع ضغوط على الدول الأوروبية للكف عن الدعم المستمر لإسرائيل، مشيرًا أن هناك الكثير من الدول وقفت التعامل مع هذا الكيان، وعلى الدول جميعها أن تفعل ذلك.

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