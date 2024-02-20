مدير تعليم ابو تشت يجرى جولة تفقدية لمتابعة العملية الدراسية

اجرى المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية التعليمية شمالي قنا، اليوم يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحسين عبدالحكم وحدادي صابر مسؤولي الامن جولة تفقدية استهدفت مدرسة الرزقة الإبتدائية ومدرسة الرزقة الإعدادية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومدي تنفيذ الانضباط الإداري بالمدارس تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس للتعرف علي المعوقات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلات.

وتفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية و حجرات الأنشطة والمعامل وقاعات رياض الأطفال كما تابع السجلات المدرسية وسجل زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية وموقف استلام الكتب الدراسية والاشراف اليومي واكتمال الانصبة للمعلمين والمعلمات.

مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة البسيطة والاهتمام النظافة وتطبيق كافة اجراءات الأمن والسلامة ورصد تقويمات وأداءات الطلاب وتنفيذ وسائل تعليمية تخدم العملية التعليمية واشار المدير العام إلى ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والإداري بالمدارس وتسليم التغذية المدرسية في مواعيدها المقررة مشددا علي الحصر الفعلي لغياب التلاميذ والطلاب وتسجيل الغياب اولا بأول.