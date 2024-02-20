رياضه الغربيه تحصد المركز الأول فى مشروع العروض الرياضيه

شاركت مديريه الشباب والرياضه بالغربيه "الاداره العامه للرياضه" في اللقاء القمي لمشروع العروض الرياضيه لطلاب المعاهد الأزهرية والذي نفذ بمشاركه ٢٤ طالب في العرض الواحد وذلك خلال الفتره من ٢/١٧ وحتى ٢/٢٠

وقد شارك عرض البنين من معهد الامام الشافعي تحت اشراف مختار كامل، الأستاذ محمد عبد الرحمن العربي والأستاذ محمد صبحي والأستاذ وليد أحمد، ، كما رافق الفرق المشاركه مشرف المديريه الاستاذ محمد الذهبي كما شارك فريق البنات من معهد صفط تراب تحت اشراف الأستاذة عزة حسين مصطفى، الأستاذة اسماء محمد، دعاء طلبة، شيماء محمود عبدالنبي، وهيئة إشراف المديرية شيرين منصور، أحمد جمعه، أمير الغرباوي، محمد الدهبي،

وحصد فريق البنين على المركز الأول وحصد فريق البنات على المركز الثالث.

والجدير بالذكر أن الختام وتوزيع الجوائز من المقرر تم تنفيذة بصاله حسن مصطفى ب٦ اكتوبر بحضور معالي الوزيرالدكتور أشرف صبحى وقيادات وزاره الشباب والرياضه، والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

ويذكر أن المشروع القومى للعروض الرياضية لتلاميذ المعاهد الأزهرية يأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ممثلاً فى قطاع المعاهد الأزهرية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والارتقاء بالمستوى البدنى لطلاب المعاهد الأزهرية كما يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ الازهر الشريف.

مديريه الشباب والرياضه بالغربيه "الاداره العامه للرياضه"وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديريه للرياضه، ومتابعه الأستاذه شويكار الخطيب مدير الاداره العامه للرياضة.